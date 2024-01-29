Смерть после пенной вечеринки. Не уверен в объективности проведенного расследования отец погибшей девочки в Костанайской области

1 февраля в Узункольском районном суде должен начаться процесс по делу о гибели 9-летней девочки. Напомним, 25 августа 2023 года в райцентре в честь Дня молодежи была устроена пенная дискотека. В ходе неё девочка подучила удар током. Её госпитализировали в районную больницу, и позже перевезли в областную детскую. Во время её бессознательного пребывания там, сотрудники учреждения ежедневно проводили телеконсультации со столичными врачами.

Специалисты через несколько дней и сами прибыли из Астаны, для оценки состояния ребенка. Но, не смотря на все усилия, через три недели девочка скончалась. Как установило следствие, при проведении мероприятия не были соблюдены правила электробезопасности. Подозреваемым лицом, в итоге, был признан один человек. Как сообщили нам родители девочки, это девушка, исполняющая на тот момент обязанности руководителя Молодежного ресурсного центра, который и провел конкурс госзакупок. Потерпевшие с этим не согласны.

«А остальные люди? Аким района, замакима, начальник отдела, потом сельский аким? Люди (-Прим), которые дали разрешение на проведение мероприятия, — их никого в деле нету. Они не понесли никакого наказания»,- сказал потерпевший, отец погибшей девочки Сагандык Жакенов.

По словам Сагандыка Жакенова, сцена, на которой проводятся праздники в райцентре, установленная еще в двухтысячных годах, ни в каком госучреждении на балансе не стоит. Земля под ней, естественно, записана за акиматом. Хотя бы поэтому, по мнению мужчины, его специалисты должны были проверить правильность подключения аппаратуры.

«Если сцена не стоит на балансе нигде, каким образом к ней проведено электричество? Происходило ли обслуживание сцены? Если да, то каким образом? Какие при этом денежные средства использовались? Возможно бюджетные», — говорит Сагындык Жакенов.

У Сагандыка, в преддверии начала процесса, составлен целый список вопросов. В ходе самостоятельных поисков ответов на них, он, по его словам, пришел к выводу, что к трагическому исходу привел целый ряд действий, или, напротив, бездействий отдельных работников различных структур, что он называет халатностью или преступной небрежностью. Отец погибшей девочки говорит, что конечной целью его действий, является недопущение повторения ЧП, подобных тому, которое произошло с его дочерью.

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