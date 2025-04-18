Министерство здравоохранения РК обращает внимание населения на необходимость соблюдения мер безопасности при получении услуг в процедурных кабинетах. В период с 2024 года по I квартал 2025 года в Комитет медицинского и фармацевтического контроля и его территориальные подразделения поступило семь обращений граждан, касающихся качества предоставления процедурных медицинских услуг.

По каждому из этих обращений были проведены внеплановые проверки. В результате проверок выявлены следующие нарушения. Четыре факта осуществления медицинской деятельности без соответствующей лицензии. Три случая оказания процедурных услуг без сертифицированных специалистов. Зафиксировано три факта нарушения условий хранения лекарственных средств. По итогам проверок территориальные департаменты Комитета составили протоколы об административной ответственности, общая сумма наложенных штрафов составила свыше 1 млн тенге.

«В случаях с летальными исходами в Жамбылской области проведены дополнительные внеплановые проверки, в ходе которых выявлены грубые нарушения правил хранения медикаментов и медицинских изделий. Материалы по этим случаям переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. Один из процедурных кабинетов в данном регионе официально прекратил деятельность. В Жамбылской области на сегодняшний день функционируют 107 процедурных кабинетов, из которых только 42 имеют лицензию на осуществление доврачебной медицинской помощи. Согласно действующему законодательству, внеплановые проверки могут проводиться исключительно при наличии официальных обращений граждан, запросов от государственных органов акиматов, управлений здравоохранения или поручений правоохранительных органов. Министерство здравоохранения РК настоятельно рекомендует гражданам обращаться за процедурными медицинскими услугами только в лицензированные медицинские организации. Уточнять наличие лицензии и квалификации персонала. Не допускать проведения медицинских процедур в домашних условиях без соответствующего врачебного наблюдения. Мы призываем граждан быть ответственными в вопросах собственного здоровья и сообщать о нарушениях в уполномоченные органы», — отметили в минздраве.

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