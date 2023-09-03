Смерть российского актера оказалась «шуткой» от мошенников

Днем 2 августа стало известно о смерти популярного актера Алексея Янина, который несколько лет боролся с последствиями инсульта. Новость сообщила супруга актера, которая вскоре опровергла информацию: оказалось, что женщину обманули мошенники, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, супругу российского актера обманули мошенники, которые в телефонном разговоре представились сотрудниками московского института скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщают ряд российских СМИ.

«Звонок Дарье Яниной поступил примерно в 7:30. Звонившая девушка представилась старшей медсестрой НИИ (Склифосовского) и сообщила, что Алексей скончался. После этого Дарья передала эту ужасную новость родственникам и в театр, где служил актëр, там выпустили пресс-релиз. Свëкр связался со службой ритуальных услуг для организации похорон, однако тело долго не привозили. Уже после обеда Дарья позвонила в больницу, где ей смерть мужа опровергли», – пишет канал Shot.

После Дарья Янина поехала в больницу и убедилась сама, что супруг жив. Сообщается, что он находится в тяжелом состоянии после перенесенного инсульта. Как рассказала супруга актера, она находится в шоковом состоянии и намерена написать заявление в полицию для поиска мошенников.

Актер Алексей Янин стал известен широкому кругу зрителей ролями в сериалах. Он сыграл в многосерийных картинах «Судья», «Сильнее судьбы», «С любимыми не расстаются», «Клуб», «Дочки-матери», «Студенты» и пр. Днем 2 августа на сайте Российского академического молодежного театра появилось сообщение о смерти 40-летнего Янина.

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