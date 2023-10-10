Смерть студента. Президент РК отреагировал на обращение матери

По поручению Главы государства о проведении тщательного расследования обстоятельств гибели 19-летнего жителя города Щучинска Акмолинской области МВД создана специальная следственно-оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата МВД и областного департамента полиции с выездом на место. Об этом сообщает polisia.kz

Дополнительно возбуждены уголовные дела по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства), а также по заявлению родственников погибшего по статье 194 части 2 УК РК о вымогательстве у него денежных средств.

Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам предварительного следствия будет дана правовая оценка. Ход расследования находится на особом контроле Министерства внутренних дел.

В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса в интересах следствия иная информация разглашению не подлежит.

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