Смертельная авария произошла на трассе в Костанайской области

Отвечая на запрос журналистов, в ДП Костанайской области сообшили, что 23 декабря около 9 часов на 2097 километре автодороги “Алматы- Костанай-Екатеринбург” около п . Станционный 72-летний водитель, управляя автомобилем Ssang Yong Musso совершил столкновение со стоящим на обочине, в не исправном состоянии, грузовым авто КамАЗ с прицепом.

От удара Ssang Yong развернуло, где в него въехал автомобиль Лада Granta.

В результате столкновения, водитель и пассажир Ssang Yonga скончались на месте происшествия от полученных травм. Еще трое пассажиров этого же автомобиля доставлены в медицинское учреждение.

Также травмы получили водитель и двое пассажиров Lada Granta.

По данному факту полицией начато досудебное расследование по ч. 4 ст . 345 УК РК “Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц”. Проводятся необходимые следственные действия. Назначены соотвествующие экспертизы.

Напомним, сегодня авария с участием трех автомобилей произошла на дороге «Костанай-Тобыл».

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