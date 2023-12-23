Смертельная авария произошла на трассе в Костанайской области

Отвечая на запрос журналистов, в ДП Костанайской области сообшили, что 23 декабря около 9 часов на 2097 километре автодороги “Алматы- Костанай-Екатеринбург” около п . Станционный 72-летний водитель, управляя автомобилем Ssang Yong Musso совершил столкновение со стоящим на обочине, в не исправном состоянии, грузовым авто КамАЗ с прицепом.
От удара Ssang Yong развернуло, где в него въехал автомобиль Лада Granta.
В результате столкновения, водитель и пассажир Ssang Yonga скончались на месте происшествия от полученных травм. Еще трое пассажиров этого же автомобиля доставлены в медицинское учреждение.
Также травмы получили водитель и двое пассажиров Lada Granta.
По данному факту полицией начато досудебное расследование по ч. 4 ст . 345 УК РК “Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц”. Проводятся необходимые следственные действия. Назначены соотвествующие экспертизы.
Напомним, сегодня авария с участием трех автомобилей произошла на дороге «Костанай-Тобыл».