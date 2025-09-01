 Ya Metrika Fast
По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на автодороге Костанай–Аулиеколь–Сурган вблизи села Жосалы, полицией начато досудебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

В результате столкновения автомобилей Opel Vectra и Toyota Camry водитель и пассажир Opel скончались на месте. Водитель и пассажир Toyota доставлены в медицинское учреждение.

Данный факт расследуется по статье Уголовного кодекса Республики Казахстан «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия.



