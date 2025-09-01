По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на автодороге Костанай–Аулиеколь–Сурган вблизи села Жосалы, полицией начато досудебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
В результате столкновения автомобилей Opel Vectra и Toyota Camry водитель и пассажир Opel скончались на месте. Водитель и пассажир Toyota доставлены в медицинское учреждение.
Данный факт расследуется по статье Уголовного кодекса Республики Казахстан «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия.
Ждите заморозки. Прогноз погоды от синоптиков Казгидромета
В Казахстане растет число жертв интернет-мошенников среди молодежи и пожилых
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.