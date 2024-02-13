Смертельная драка. В Костанайской области суд вынес оправдательный приговор обвиняемому

В суде №2 города Костанай рассмотрено уголовное дело в отношении диджея бара по ст.104 ч.1 УК «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщает пресс-служба областного суда, органом досудебного расследования Ф. обвинялся в том, что 29 мая 2023 года возле караоке-бара «JB» в городе Костанай в ходе возникшего конфликта, переросшего в обоюдную драку, с Ж., находившимся в состоянии алкогольного опьянения, не предвидя возможности наступления общественно-опасных последствий, правой рукой, сжатой в кулак, нанес один удар в область лица потерпевшего. От полученного удара Ж. упал и ударился левой частью головы об асфальтовое покрытие, после чего, не приходя в сознание скончался в городской больнице.

В судебных прениях прокурор просил назначить наказание Ф. в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в учреждении УИС минимальной безопасности. Потерпевшие просили назначить максимально строгое наказание с изоляцией от общества. Подсудимый Ф. вину не признал и просил оправдать.

Судом Ф. признан невиновным в совершении уголовного правонарушения по ст. 104 ч.1 УК и оправдан за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.

За ним признано право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.

Суд пришел к выводу, что Ф. находился в состоянии необходимой обороны, так как пресекал общественно-опасное посягательство Ж. и его друзей на охранника заведения и на самого себя. Именно неправомерные действия потерпевшего, его агрессивное поведение, вызванное употреблением алкоголя, послужили основанием для совершения Ф. оборонительных действий, повлекших смерть нападавшего, при этом пределы необходимой обороны им не были превышены.

Поскольку вред потерпевшему Ж. был причинен в результате неосторожности при обороне, пределы которой не были превышены, то преступность и наказуемость деяния Ф. исключается, сообщили в пресс-службе областного суда.

Приговор не вступил в законную силу.

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