Смертельная перестрелка казахстанцев с силовиками в России: КНБ сделал заявление

СМИ опубликована информация о ликвидации силовыми структурами России двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в РФ. Об этом сообщается на сайте КНБ РК.

Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются.

По указанному факту КНБ ведется досудебное расследование.

Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

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