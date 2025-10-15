Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила предупреждение о выявленных в Индии опасных жидких лекарственных препаратах, содержащих токсичное вещество — диэтиленгликоль, известный как технический спирт, передает informburo.kz

По данным Центральной организации по контролю за лекарственными стандартами Индии, загрязнение обнаружено в трёх пероральных препаратах — Coldrif, Respifresh TR и ReLife, произведённых компаниями Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals и Shape Pharma. Причиной проверки стали сообщения о не менее чем 17 случаях смерти.

Индийские власти заявили, что производство опасных препаратов остановлено, а лицензии на их выпуск приостановлены .

При этом регуляторы подчеркнули: указанные лекарства не экспортировались за пределы страны, и данных о незаконном экспорте на данный момент нет.

Тем не менее ВОЗ настоятельно рекомендует всем странам усилить контроль за цепочками поставок лекарств, чтобы исключить попадание некачественной продукции на рынки. Также организация призывает повысить внимание к неофициальным каналам продаж и в случае выявления подобных препаратов незамедлительно сообщать об этом ВОЗ.

