Смертельно ранили ножом мужчину в костанайском кафе

В УП Костаная поступило сообщение о том, что в одном из кафе, расположенном по ул. Мауленова мужчине нанесено ножевое ранение. Информацию об этом alau.kz подтвердили в пресс-службе ДП области.

По прибытию сотрудниками полиции на место происшествия обнаружено тело 35-летнего жителя села Озерное Костанайского района с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области груди.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан 46-летний подозреваемый. В настоящее время водворен в изолятор временного содержания.

По данному факту ведется досудебное расследование. Уголовное дело зарегистрировано по статье 99 ч.1 Уголовного кодекса.

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