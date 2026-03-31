Смертельное ДТП на трассе Костанай–Карабутак: есть погибший

30 марта 2026 года на автодороге республиканского значения «Костанай–Карабутак» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
Выехал на встречную полосу
Авария произошла около 16:05 на 456-м километре трассы KAZ 19, вблизи посёлка Тобол района Беимбета Майлина.
По предварительным данным, водитель автомобиля LADA Vesta 1982 года рождения, следуя со стороны Рудного в Лисаковск, выехал на полосу встречного движения. Там он допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем SCANIA R4X200 R440 под управлением водителя 1993 года рождения, который двигался из Актобе в Астану.
Есть погибший и пострадавшая
В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.
Пассажирка 1962 года рождения была госпитализирована в центральную районную больницу района Беимбета Майлина с тяжёлыми травмами, включая повреждения органов грудной клетки и брюшной полости, а также перелом костей таза.
Ещё одна пассажирка, 2001 года рождения, не пострадала.
Возбуждено уголовное дело
Факт ДТП зарегистрирован в отделе полиции района Беимбета Майлина по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека.
Дорога была в нормальном состоянии
По информации правоохранительных органов, авария произошла в светлое время суток. Дорожное покрытие — асфальт, без дефектов, видимость на участке не была ограничена. Ширина проезжей части составляет около 9 метров.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
