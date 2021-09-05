Смертельное ДТП произошло на трассе в Костанайской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 396 километре автодороги Костанай-Карабутак, в Денисовском районе. Об этом сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Виталий Цой.

31 августа, в 2:30 водитель 1975 года рождения на автомашине Газель, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигающейся во встречном направлении грузовой автомашиной Вольво под управлением 38-летнего водителя.

«В результате ДТП водитель автомашины Газель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Водитель грузовой машины госпитализирован»,-сообщил Виталий Цой.

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