Смертельное ДТП. Ребёнок погиб в аварии с участием полицейского автомобиля

Сегодня около 16:00 часов на 10 км трассы Костанай-Рудный произошло ДТП с участием служебного автомобиля и автомобиля марки ВАЗ 2115. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
В результате ДТП погиб 4-летний ребёнок. В настоящее время следственно- оперативной группой при осмотре места происшествия установлено, что служебный авто патруль следовал с проблесковыми маячками на место ДТП которое произошло ранее на 17 км той же трассы. Часом ранее 26-летний водитель автомобиля ВАЗ 2115 несправился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП погибли и водитель и 23-летняя пассажир машины.
По факту ДТП с участием служебного автомобиля департаментом полиции начала служебная проверка.
По факту ДТП на трассе Костанай-Рудный начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК- нарушение правил дорожного движения.
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