Смертельное ДТП. Ребёнок погиб в аварии с участием полицейского автомобиля

Сегодня около 16:00 часов на 10 км трассы Костанай-Рудный произошло ДТП с участием служебного автомобиля и автомобиля марки ВАЗ 2115. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

В результате ДТП погиб 4-летний ребёнок. В настоящее время следственно- оперативной группой при осмотре места происшествия установлено, что служебный авто патруль следовал с проблесковыми маячками на место ДТП которое произошло ранее на 17 км той же трассы. Часом ранее 26-летний водитель автомобиля ВАЗ 2115 несправился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП погибли и водитель и 23-летняя пассажир машины.

По факту ДТП с участием служебного автомобиля департаментом полиции начала служебная проверка.

По факту ДТП на трассе Костанай-Рудный начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК- нарушение правил дорожного движения.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.