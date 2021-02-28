Смертельное ранение. Убийство расследуют полицейские в Костанайской области

Как стало известно alau.kz происшествие случилось в селе Жамбыл Карасуского района.
Информацию об этом в ответе на запрос подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.
В доме по улице Молодежная 31-летний мужчина в ходе распития спиртных напитков и возникшей ссоры нанес ножевое ранение 44-летнему знакомому, который от полученного ранения скончался на месте происшествия.
Начато досудебное расследование по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 99 ч.1 Уголовного кодекса «Убийство».
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