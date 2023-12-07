Смертельную стрельбу в школе устроила девочка в России

Два человека погибло, ещё четыре пострадали в результате стрельбы в гимназии №5 Брянска. По информации телеграмм-канал Mash, всего ученица 8А Алина А. сделала пять выстрелов из дробовика — она опоздала на урок биологии и, войдя в класс, открыла огонь.

Произошло всё примерно в 9:15 утра. Школа оцеплена, всех учеников отпустили домой. Девочка успела ранить четверых учеников, а потом совершила суицид. Два человека погибли, включая Алину. Еще четверо пострадали.

Cейчас следователи-криминалисты проверяют соцсети и гаджеты Алины, чтобы выяснить, не участвовала ли она в запрещённых организациях и не интересовалась ли подобными преступлениями.

По словам учеников брянской гимназии №5, нормальной охраны там никогда не было — ни камер, ни турникетов. Разговоры о современной пропускной системе велись уже четвёртый год, но как-то руки не доходили. На входе с 2010 года сидела только старенькая бабушка, которая иногда и не появлялась на месте. Помимо одноклассников, предварительно, Алина ранила эту самую вахтёршу и преподавательницу биологии, которая пыталась остановить девочку.

Отец и мать 14-летней Алины доставлены на допрос, в их квартире проходят обыски. Также в семье есть второй ребёнок — 14-летняя Даша. Она сестра-близнец Алины и в момент происшествия тоже находилась в кабинете биологии.

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