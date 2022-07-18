Смертельные конфликты на дачах. Стало известно из-за чего разыскивают лисаковчанина

В соцсетях распространяется ориентировка на 38-летнего жителя Лисаковска. Сообщается, что он подозревается в совершении тяжкого преступления, и при обнаружении его рекомендовано задержать.

За разъяснениями мы обратились в департамент полиции Костанайской области, однако там, сообщить какую-либо официальную информацию по поводу розыска лисаковчанина, пока отказываются. Но, жители Лисаковска рассказывают друг другу о том, что на территории садоводческого общества «Урожайное -1», произошел конфликт между двумя дачниками. И он закончился плачевно для одного из них. Как выяснилось, председатель потребительского кооператива, знает о произошедшем.

«Да, к сожалению, вчера произошел такой вопиющий случай, что бросаются с ножами друг на друга. Поэтому, надо из этого делать выводы. К сожалению, это не первый случай у нас на садах. Бывали и смертельные случаи», — поделился председатель кооператива «Урожайное — 1» Николай Шестаков.

По словам председателя общества, конфликты с рукоприкладством между дачниками не редки. Причинами из становятся споры из-за территорий, оставления автомобилей на дачной улице, затенения территории деревьями и постройками.

Между тем, полиция Лисаковска усиленно проверяет строения на территории пригородных дачных обществ. Есть подозрения, что разыскиваемый, причем не один, все еще находится на одном из участков.

«Вчера по нашим садам ходили, сейчас, вроде, вторые сады обследуют. Вроде бы, их видели, вдвоём, пьяных, вчера вечером, где-то в шестом часу, где-то у нас», — говорит Николай Шестаков.

Точная суть конфликта между дачниками не известна, но, их соседи сообщают, что причиной ссоры могла стать вишня. Так это или нет, и всю информацию, которую можно получить не навредив следствию, мы, все же надеемся официально получить от сотрудников полицейского ведомства региона.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.