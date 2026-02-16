Алкоголь остаётся одним из ключевых факторов, провоцирующих насилие и тяжкие преступления. При злоупотреблении спиртным человек теряет контроль над поведением, становится импульсивным, легче поддаётся агрессии и конфликтам.

По данным правоохранительных органов, только за январь текущего года в Костанайской области зарегистрировано 5 убийств. Два преступления произошли в Костанае, два — в районе Беимбета Майлина и одно — в Рудном.

В четырёх случаях из пяти преступления были совершены в состоянии алкогольного опьянения и между ранее знакомыми лицами.

Так, 2 января 2026 года в Костанае мужчина, находясь в состоянии опьянения, в ходе внезапной ссоры нанёс ножевые ранения знакомому, который скончался на месте. После этого злоумышленник причинил ранения ещё одному человеку, пытавшемуся остановить конфликт.

В другом случае застолье закончилось трагедией: между двумя участниками вспыхнула ссора, переросшая в драку. В ходе конфликта один из мужчин нанёс оппоненту телесные повреждения находившимся в квартире топором.

По всем фактам ведутся досудебные расследования, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Костанайской области обращается к жителям региона с призывом соблюдать культуру потребления алкоголя и контролировать своё поведение в быту и общественных местах. В ведомстве подчёркивают: злоупотребление спиртным может привести к трагическим и непоправимым последствиям.

В Костанайской области завершились поиски пропавшего мужчины В Костанайском районе успешно завершилась поисково-спасательная операция по розыску мужчины 1975 года рождения, который пропал...

Военная техника на улицах: Минобороны обратилось к казахстанцам Министр обороны Республики Казахстан проводит плановую проверку органов военного управления и воинских частей Вооружённых Сил....

После резонансной публикации: в Рудном началась проверка больницы Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан сообщил о начале внеплановой проверки в...