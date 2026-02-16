Алкоголь остаётся одним из ключевых факторов, провоцирующих насилие и тяжкие преступления. При злоупотреблении спиртным человек теряет контроль над поведением, становится импульсивным, легче поддаётся агрессии и конфликтам.
По данным правоохранительных органов, только за январь текущего года в Костанайской области зарегистрировано 5 убийств. Два преступления произошли в Костанае, два — в районе Беимбета Майлина и одно — в Рудном.
В четырёх случаях из пяти преступления были совершены в состоянии алкогольного опьянения и между ранее знакомыми лицами.
Так, 2 января 2026 года в Костанае мужчина, находясь в состоянии опьянения, в ходе внезапной ссоры нанёс ножевые ранения знакомому, который скончался на месте. После этого злоумышленник причинил ранения ещё одному человеку, пытавшемуся остановить конфликт.
В другом случае застолье закончилось трагедией: между двумя участниками вспыхнула ссора, переросшая в драку. В ходе конфликта один из мужчин нанёс оппоненту телесные повреждения находившимся в квартире топором.
По всем фактам ведутся досудебные расследования, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Прокуратура Костанайской области обращается к жителям региона с призывом соблюдать культуру потребления алкоголя и контролировать своё поведение в быту и общественных местах. В ведомстве подчёркивают: злоупотребление спиртным может привести к трагическим и непоправимым последствиям.
