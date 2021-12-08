Смертельный удар ножом нанесла жительница Костаная знакомому

Происшествие случилось в Костанае. Информацию об этом в ответе на запрос подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.

В доме по улице Быковского в ходе возникшего конфликта 29-летняя местная жительница нанесла проникающее ножевое ранение своему знакомому. Мужчина скончался на месте происшествия.

По данному факту ведется досудебное расследование, зарегистрированное по статье «Убийство». Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания УП Костаная.

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