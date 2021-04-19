Смертность на дорогах Казахстана выросла — МВД

С начала 2021 года наблюдается рост числа погибших в ДТП. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Серик Тусупов, передает Tengrinews.kz.

«С начала текущего года с учетом возобновляющейся интенсивности движения, техсостояния автопарка страны, а также недостаточных мер по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры наблюдается рост отдельных показателей аварийности.

За три месяца текущего года при снижении числа ДТП на 4 процента (с 2 740 до 2 621) и раненых на 1 процент (с 3 634 до 3 605) допущен рост числа погибших на 12 процентов (с 325 до 363)», — сообщил Серик Тусупов на брифинге в МВД.

Он отметил, что в 2020 году в условиях карантинных мер по пандемии, ограничения межобластных перевозок, а также низкой транспортной мобильности казахстанцев отмечалось снижение показателей аварийности: ДТП — на 19 процентов, погибших — на 17 процентов и раненых — на 20 процентов.

Пик аварийности в стране приходился на 2013 год, когда было зарегистрировано 23 359 ДТП, в которых более 3 тысяч человек погибли и почти 30 тысяч получили ранения.

«Как показывает анализ, смертность на дорогах зависит от динамики трех основных видов ДТП — это наезды на пешеходов, опрокидывания и встречные столкновения автомобилей. Смертность в этих видах ДТП составляет 56 процентов от всех погибших в авариях. Это три вида аварий, предотвращение которых возможно только за счет ввода и установки разделительных, барьерных ограждений, установки и оборудования регулируемых, надземных и подземных пешеходных переходов», — добавил представитель МВД.

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