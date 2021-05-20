Смертность на казахстанских предприятиях растет

В 2021 году показатели травматизма и смертности на казахстанских предприятиях выросли на 11%, сообщил заместитель председателя комитета труда, социальной защиты и миграции министерства труда и социальной защиты — главный государственный инспектор труда Толеген Оспанкулов, передает корреспондент zakon.kz.

Только за четыре месяца этого года на предприятиях страны пострадало 462 человека, из них 59 погибли. Это выше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 11%, — отметил Оспанкулов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, высокий уровень травматизма сохраняется в промышленных регионах страны — Карагандинской, Павлодарской областях и Алматы. В разрезе отраслей наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса — 304 человека или 20,2%, строительной отрасли — 175 человек.

Он привел несколько примеров. Так, в Актюбинской области 30 декабря 2020 года на подземном руднике в ТОО «Актюбинская медная компания» при выполнении взрывных работа в результате отравления газом погибли четыре работника. Причинами данного несчастного случая явились неудовлетворительная организация производства работ, нарушение правил безопасности и охраны труда работодателем, а также грубая неосторожность самих пострадавших.

Аналогичный случай произошел в Алматы, когда во время снятия показаний счетчика холодной воды в водопроводном колодце контролеры «Алматы су» получили тяжелые ингаляционные отравления сероводородом. Причинами данного несчастного случая также явились неудовлетворительная организация производства работ, а также грубая неосторожность самих пострадавших, которые производили работы без средств защиты и в отсутствии аварийной бригады района.

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