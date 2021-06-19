Смертность от COVID-19 растет в Казахстане

inbusiness.kz
Минздрав РК предоставил информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 19 июня, сообщает zakon.kz.
По данным ведомства, за 18 июня от COVID-19 умерли 15 человек, от коронавирусной пневмонии — двое. Ранее два дня подряд (16 и 17 июня) от коронавируса регистрировали по восемь смертей.
На 19 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 280 человек (20 066 КВИ+ и 1214 КВИ-), из них в стационарах находятся 6327 пациентов, на амбулаторном уровне — 14 953.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии — 445 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести — 103,
- на аппарате ИВЛ — 65.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области