Смертность от COVID-19 растет в Казахстане

Минздрав РК предоставил информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 19 июня, сообщает zakon.kz.

По данным ведомства, за 18 июня от COVID-19 умерли 15 человек, от коронавирусной пневмонии — двое. Ранее два дня подряд (16 и 17 июня) от коронавируса регистрировали по восемь смертей.

На 19 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 280 человек (20 066 КВИ+ и 1214 КВИ-), из них в стационарах находятся 6327 пациентов, на амбулаторном уровне — 14 953.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии — 445 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести — 103,

на аппарате ИВЛ — 65.

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