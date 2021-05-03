Смертность от COVID-19 в Индии побила новый рекорд

За прошедшие 24 часа (по данным на 1 мая) в Индии зарегистрировано рекордное суточное количество смертей от коронавируса — 3689. Это самое большое число летальных исходов за все время пандемии в стране, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Times of India.

Таким образом, общее число скончавшихся от вируса в Индии составило 215,5 тысячи человек. Количество случаев заражения достигло 19,5 миллиона человек.

Днем ранее (30 апреля) в Индии было зарегистрировано 401 993 случая заболевания коронавирусной инфекцией, что стало новым рекордом с начала пандемии для какой-либо страны в мире.

За прошедшую неделю на Индию пришлось 43 процента всех зарегистрированных в мире случаев заражения COVID-19. Резкий всплеск заболеваемости в последние недели связывают с тем, что власти отказались ограничивать массовые собрания и религиозные мероприятия в преддверии местных выборов.

В начале марта индийские ученые информировали правительство о появлении нового, более заразного штамма коронавируса B.1.617 с двойной мутацией, однако меры по ограничению массовых собраний приняты не были — власти ограничились лишь увеличением количества тестирований.

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Между тем, как передает Euronews, индийский штамм коронавируса выявлен у трех членов экипажа судна, пришвартованного в порту испанского города Виго. Зараженные моряки надежно изолированы, но эксперты опасаются, что индийский штамм так или иначе проникнет в Европу.

При этом, по сообщениям итальянских СМИ, он уже выявлен в стране — среди живущих здесь выходцев из Индии, некоторые из которых прибыли в Италию совсем недавно. Небольшой городок в сотне километров к югу от Рима объявлен зоной повышенной опасности.

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