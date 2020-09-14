Смертность от коронавируса вырастет осенью — ВОЗ

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил о прогнозируемом осеннем росте смертности в Европе от коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в ВОЗ также заявили о рекордном приросте больных коронавирусом: за сутки в мире зафиксировано 307,9 тысячи заражений.

Прежний рекорд был зарегистрирован 6 сентября, когда количество заболевших COVID-19 за сутки возросло на 306,9 тысячи.

Всего, по данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 28,6 миллиона заражений инфекцией. Скончались от нее 917,4 тысячи человек.

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