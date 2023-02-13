Смещается атлантический циклон. О погоде на три дня

По территории Казахстана будет смещаться атлантический циклон.
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Из-за циклона, который будет смещаться с запада на восток, начало рабочей недели обещает быть облачной, пройдут осадки, преимущественно в виде снега с низовой метелью, на западе и юге страны в виде дождя и снега с сопровождением гололедных явлений.
16 февраля в Туркестанской и Жамбылской областях ожидаются сильные осадки (дождь, снег).
Лишь на севере республики, под влиянием поля повышенного давления, погода — без осадков.
На западе и юге временами усилится ветер. А в температурном фоне сильных изменений не ожидается.