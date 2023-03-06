Смещается атлантический циклон. Прогноз на три дня

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Прогноз погоды на три дня озвучили синоптики Казгидромета.
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По территории Казахстана, с запада на восток, будет смещаться Атлантический циклон.
Неустойчивый характер погоды обещает обильные осадки, в виде снега и дождя с низовой метелью, порывистым ветром и гололедными явлениями, на юге страны в виде дождя.
В течение всего периода на востоке, 07 марта на северо-западе, севере, в центре, 08 марта на юге, 08-09 марта на юго-востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Лишь 08-09 марта на западе, 09 марта в центре страны прогнозируется прекращение осадков.
По республике ожидаются туманы. В конце периода ожидается понижение температурного фона в ночные часы в северных, центральных, восточных регионах страны до 7-17 мороза, в южных регионах ночью до 5 мороза-5 тепла, днем до 5-12 тепла.