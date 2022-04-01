USD 466.31
EUR 517.98
RUB 5.7
kk ru en
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Смещается атлантический циклон. Прогноз погоды на 2-4 апреля

Смещается атлантический циклон. Прогноз погоды на 2-4 апреля

indicator.ru

Vinkmag ad

В предстоящие выходные дни с запада вновь начнет смещаться очередной атлантический циклон.

Циклон станет причиной прохождения осадков, преимущественно в виде дождя и усиления ветра на западе и севере страны. А на остальной части республики, под влиянием поля повышенного давления, сохранится погода без осадков.

Читайте также: +35. Каким будет апрель, рассказали синоптики Казгидромета

С выносом теплых воздушных масс из районов Ирана, практически по всей территории Казахстана ожидается повышение температуры воздуха: на западе до +15+23 градусов, на севере, в центре и на востоке страны до +8+18 градусов, а на юге республики столбики термометров достигнут отметки до +17+25 градусов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Казахстанец перевел из пенсионного фонда в «Отбасы банк» пять тенге
Следующая новость

Что изменится в Казахстане с 1 апреля