Смещается атлантический циклон. Прогноз погоды на 2-4 апреля

В предстоящие выходные дни с запада вновь начнет смещаться очередной атлантический циклон.

Циклон станет причиной прохождения осадков, преимущественно в виде дождя и усиления ветра на западе и севере страны. А на остальной части республики, под влиянием поля повышенного давления, сохранится погода без осадков.

С выносом теплых воздушных масс из районов Ирана, практически по всей территории Казахстана ожидается повышение температуры воздуха: на западе до +15+23 градусов, на севере, в центре и на востоке страны до +8+18 градусов, а на юге республики столбики термометров достигнут отметки до +17+25 градусов.

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