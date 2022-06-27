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Смещается циклон. Прогноз погоды на 28-30 июня

Фото из открытых источников

Прогноз погоды на ближайшие три дня озвучили синоптики Казгидромета.

Смещающийся на северные, западные и восточные регионы Казахстана Северо-западный циклон будет вызывать в этих районах дожди с грозами, 29 июня в северных регионах, 30 июня на востоке ожидается сильный дождь, а также град, усиление ветра, и незначительные понижение температуры воздуха.

Лишь западные области страны ощутят влияние отрога Скандинавского антициклона – здесь ожидаются прекращение дождей.

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