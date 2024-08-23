Смещается циклон. Синоптики предупредили казахстанцев в преддверии выходных

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Прогноз погоды на выходные представили синоптики Казигдромета.
На большей части Казахстана активный циклон, смещаясь в восточном направлении, вызовет дожди с грозами, усилением ветра.
24 августа на севере и в центре, 24-25 августа на востоке и юго-востоке ожидаются сильные дожди, возможно выпадение града.
Ночью и утром на западе и севере страны в отдельных районах ожидается туман.
В температурном фоне резких изменений не ожидаются.
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