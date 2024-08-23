USD 479.08
EUR 533.5
RUB 5.26
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Смещается циклон. Синоптики предупредили казахстанцев в преддверии выходных

Смещается циклон. Синоптики предупредили казахстанцев в преддверии выходных

Фотография для новости Смещается циклон. Синоптики предупредили казахстанцев в преддверии выходных

pixabay.com

Прогноз погоды на выходные представили синоптики Казигдромета. 

На большей части Казахстана активный циклон, смещаясь в восточном направлении, вызовет дожди с грозами, усилением ветра.

24 августа на севере и в центре, 24-25 августа на востоке и юго-востоке ожидаются сильные дожди, возможно выпадение града.

Ночью и утром на западе и севере страны в отдельных районах ожидается туман.

В температурном фоне резких изменений не ожидаются.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Количество предметов могут сократить в школах Казахстана

Следующая новость

Сообщение о переводе детей на дистант с 15 сентября прокомментировали в Минздраве РК