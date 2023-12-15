Смещается ложбина циклона. Какую погоду ждать сообщили синоптики

Антициклон, который обусловил ясную и морозную погоду практически по всей территории Казахстана на протяжении всей этой недели, начинает отступать на северо-восток, в связи с этим ожидается ослабление морозов, и в тыл ему с запада республики начнет смещаться ложбина циклона, которая зародилась в Северной Атлантике.

Она принесет интенсивные осадки в виде снега, метели, гололедные явления и усиление ветра сначала на западные, а затем, по мере смещения, и на остальные регионы.

Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью: на западе до 0-10 мороза, на северо-западе, севере, в центре, на юге и юго-востоке до 5-15 мороза, но на востоке морозы еще сохранятся до 22-35 градусов.