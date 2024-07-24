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Смещение циклона. Синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие три дня

Фотография для новости Смещение циклона. Синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие три дня

Фото ALAU.KZ/Натальи Луговской

В ближайшие дни отрог антициклона постепенно будет смещать циклон на северо-запад страны.

Также с прохождением атмосферных фронтов на большей части территории Казахстана пройдут дожди с грозами и усилением ветра, а сильные дожди ожидаются на северо-западе, 25 июля на западе, востоке, 26-27 июля на севере страны.

Днем ожидается понижение температуры воздуха на западе до +23+33°С, на северо-западе до +15+28°С, на севере до +18+28°С, в центре до +25+35°С, повышение температуры воздуха на востоке страны до  +25+37℃, на юге до +35+45℃, на юго-востоке до +35+43℃.

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