СМИ: Beeline продал бизнес в Казахстане за 302 миллиарда тенге

Работающая под маркой Beeline российская компания «Вымпелком» продала бизнес в Казахстане своей материнской компании VEON из Нидерландов за 54 миллиарда рублей (более 302 миллиардов тенге).

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на отчетность оператора, передает Tengrinews.kz.

Как сообщается, 6 декабря 2022 года дочерняя структура «Вымпелкома» Veon Eurasia S.a.r.l. передала 75 процентов акций «дочки» российского оператора VIP Kazakhstan Holding AG (в собственности было ТОО «КаР-Тел» и косвенное владение в операционных организациях в Казахстане ТОО «Казевромобайл») VEON Holdings B.V. (дочерняя организация Veon Ltd). При этом средства были зачтены в качестве погашения задолженности по займам материнской компании оператору.

Главный исполнительный директор «Beeline Казахстан» Евгений Настрадин рассказал корреспонденту Tengrinews.kz, что для казахстанских клиентов и сотрудников компании ничего не меняется, так как «Beeline Казахстан» и ранее находился в составе группы VEON. Ранее иерархия структуры выглядела следующим образом: VEON — «Вымпелком» — «КаР-Тел», а теперь она изменилась на VEON — «КаР-Тел».

«Формализация структуры подчинения напрямую в VEON Holdings B.V. позволит бизнесу быть более быстрым и гибким во взаимодействии с холдингом», — отметил Настрадин.

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