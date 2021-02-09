Смягчат ли карантин в Казахстане и когда будет пик?

В последние несколько дней в стране относительно стабилизировалась ситуация с коронавирусом — заболеваемость пошла на спад. При этом в январе министр здравоохранения РК говорил о том, что пик заболеваемости (регистрация до 3 тыс. случаев в сутки) ожидается в конце марта. В связи с этим возникает вопрос, не пересмотрели ли эпидемиологи прогноз по пику заболеваемости в стране и не планируют ли в скором времени смягчать карантин. На эти вопросы сайту zakon.kz ответил главный санитарный врач страны Ерлан Киясов.

Он пояснил, что дальнейшее ослабление карантинных ограничений будет приниматься по мере улучшения эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе страны.

Относительно ранее озвученного прогноза по пику заболеваемости, Киясов ответил, что этот прогноз еще актуален и пояснил, почему.

В долгосрочном прогнозе, составленном 18 января 2021 года, предполагалось, что пик заболеваемости придется на конец марта 2021 года, когда в день будет регистрироваться до 3 тысяч человек. В целом, этот прогноз не потерял своей актуальности, поскольку согласно расчетам, уровень заболеваемости будет контролируемо расти и не превысит показателей, наблюдаемых летом прошлого года. Прогноз составлялся с учетом сохранения действующих ограничительных мер. То, что сегодня мы наблюдаем более позитивные показатели, связано с принятием своевременных адресных мер в регионах с неблагополучной эпидситуацией, — отметил Киясов.

Он также пояснил, что долгосрочные прогнозы периодически пересматриваются.

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