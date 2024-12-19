Депутаты сената одобрили и направили на подпись президенту поправки в закон по вопросам незаконного оборота наркотиков, сообщает informburo.kz

По документу смягчают в Уголовном кодексе ответственность для закладчиков, чтобы сосредоточиться на борьбе с организаторами наркобизнеса, увеличив им сроки лишения свободы. В частности, в статье 297 Уголовного кодекса изменили сроки за незаконное приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов:

от 5 до 8 лет (ранее от 5 до 10);

от 6 до 10 (ранее от 6 до 12);

и от 7 до 12 лет (ранее от 10 до 15).

Дополнительным наказанием, предусмотренным за перечисленные составы преступлений, выступает конфискация имущества, которая сохраняется во всех частях статьи 297 Уголовного кодекса.

При этом незаконные изготовление, переработку, производство в целях сбыта выделят в отдельную статью – 297-1 Уголовного кодекса:

за совершение в крупном размере – от 6 до 12 лет заключения с конфискацией имущества;

группой лиц по предварительному сговору неоднократно – от 10 до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Также в новой статье предлагается ввести более строгие меры уголовной ответственности для должностных лиц, совершивших преступление с использованием служебного положения. В случае производства наркотиков им будет грозить от 15 до 20 лет с конфискацией имущества либо пожизненное лишение свободы.

Закон также позволит дифференцировать наказание для закладчиков, которые попадаются впервые. Для организаторов наркобизнеса сохранятся самые жёсткие санкции.

«Если он (закладчик. – Авт.) идёт на сотрудничество со следствием, если впервые привлекается и есть другие смягчающие обстоятельства, то теперь суды могут дифференцировать наказание. Но при этом суровое наказание также остаётся. Минимальное наказание – от семи лет, но у суда есть возможность пересмотреть и дифференцировать, потому что есть очень много разных факторов. Нам самое главное – это исправление, чтобы это не повторялось», – объяснял ранее депутат Асхат Аймагамбетов.

Депутаты сената одобрили в двух чтениях и направили на подпись президенту закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильнодействующих веществ».

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