Смягчили карантин. Главный санврач РК подписал постановление

Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Акционерному обществу «Национальная компания «Қазақстантеміржолы»:исключить формирование общих вагонов в составе пассажирских поездов, за исключением рабочих поездов.
2. Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Центральным государственным органам, правоохранительным и специальным органам обеспечить:
- увеличение количества общественного транспорта в «часы пик» с целью снижения пассажиропотока и недопущения скопления населения;
- разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (неболее 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах);
- проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест;
- разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;
- разрешение проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- разрешение деятельности РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» и «Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр «Бөбек» с учетом эпидемиологической ситуации в регионах;
- разрешение возобновления учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии предоставления документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и тренерским составом;
- ограничение деятельности социально-экономических объектов на основании критериев, согласно приложению 4 к настоящему постановлению. При этом, ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение 5 дней (переход из «зелёной» зоны в «жёлтую» или из «жёлтой» зоны в «красную»), смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в «желтую» зону из «красной» или в «зеленую» зону из «жёлтой».
3. Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Департаментам санитарно-эпидемиологического контроля областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Департаментам полиции областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент обеспечить:
- контроль за соблюдением карантинных мер, санитарно-дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена. При выявлении нарушений принимать административные меры в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях»;
- возобновление деятельности объектов, включая объекты, деятельность которых не ограничивалась, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
4. Главные государственные санитарные врачи областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, на транспорте, руководители структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности и внутренних дел, ведомства Управления Делами Президента Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в регионах, расположенных в зоне высокого риска (красная зона) в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.
Главные государственные санитарные врачи областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент руководствуются настоящим постановлением без права принятия решения об ужесточении карантинных мер в регионах, расположенных в «зеленой» и «желтой» зонах.
5.Внести в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 2 сентября 2021 года № 38 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» следующее изменение:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Республики Казахстан, в соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 38, пунктом 1 иподпунктом 8) пункта 7 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения», постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года № 612 «Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках гарантированного объема медицинской помощи, правил, сроков их проведения и групп населения, подлежащих профилактическим прививкам»ПОСТАНОВЛЯЮ:»;
Настоящее постановление вступает в силу с силу с 00 часов 13 сентября 2021 года.
Главный государственный санитарный врач РК Е. Киясов
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области