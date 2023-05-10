Смог из-за пожаров. Где было зафиксировано превышение норм окиси углерода, рассказали костанайские синоптики

Накануне густой дым накрыл окрестности Костаная и ближайших к нему районов. По данным ДЧС Костанайской области, дым шел со стороны Российской Федерации, там в Свердловской, Тюменской, Курганской и Омской областях горят леса, а это больше 60 тыс. гектаров.

В Курганской области сгорело больше 300 жилых домов. Есть жертвы. Причиной власти называют сухую погоду. В Костанайском филиале «Казгидромет» отмечают, что ветер пригнал запах гари и к нам. Превышение предельно допустимых концентраций примесей в воздухе в Костанае было зафиксировано в ночь на 6 мая.

«Переход на шестое мая в 22.00 идет увеличение плавный подъем. Увеличение концентрации, максимальная на около часа, двух. ПДК, превышение продержались с 22. 30 до 2.00 часов ночи», — приводит данные начальник лаборатории КФ «Казгидромет» Никита Радченко.

Согласно официальным данным, предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ составили 7,3 миллиграмма на дециметр кубический. Норма же 5 миллиграммов. По мнению специалистов, этот показатель серьезно на человеческий организм не влияет. Только если у людей нет аллергических заболеваний и проблем с дыхательной системой.

«Причем превышение было только по одному посту. Пост в районе улиц угол Маяковского-Волынова. На посту дом номер 2 по улице Бородина таких особых превышений не было, линий оксида углерода не более 0, 25», — говорит Никита Радченко.

Как отмечают специалисты, ситуация осложнялась в эту ночь полным штилем. Затем к утру ветер поднялся и воздух постепенно стал очищаться. Сейчас, никаких превышений окисей углерода, а это и есть продукт горения, не отмечается.

При этом синоптики отмечают, что точного прогноза о том, будет ли повторяться в регионе подобная ситуация дальше, они дать не могут, все будет зависеть от того, как будет дуть ветер и тушиться пожары в Российской Федерации.

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