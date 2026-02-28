Синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях 28 февраля 2026 года в ряде городов страны.
По данным «Казгидромета», повышенное загрязнение воздуха прогнозируется в Астане, Павлодаре, Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере и Актобе. В Костанае неблагоприятные условия ожидаются в ночное время.
Что означает предупреждение о НМУ
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) — это сочетание кратковременных погодных факторов, таких как штиль, слабый ветер, туман и температурная инверсия. В таких условиях вредные вещества скапливаются в приземном слое атмосферы, что приводит к ухудшению качества воздуха.
Специалисты рекомендуют жителям городов с прогнозируемыми НМУ по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно людям с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.
