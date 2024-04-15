Начала получать пенсию жительница Костанайской области после вмешательства прокуратуры

Прокуратурой Карабалыкского района в рамках реализации проекта «Счастливое и безопасное детство» при проверке одной из семей установлена жительница пенсионного возраста, у которой отсутствовал документ, удостоверяющий личность.

Согласно пояснениям женщины с 1985 года она проживала на территории Республики Казахстан с паспортом СССР, из-за чего не могла оформить документы для получения пенсии.

В результате принятых мер миграционной службой женщине оказана помощь в получении нового удостоверения личности гражданина Республики Казахстан.

В настоящее время оказывается помощь в оформлении пенсионных выплат.

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