Начала получать пенсию жительница Костанайской области после вмешательства прокуратуры

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Прокуратурой Карабалыкского района в рамках реализации проекта «Счастливое и безопасное детство» при проверке одной из семей установлена жительница пенсионного возраста, у которой отсутствовал документ, удостоверяющий личность.
Согласно пояснениям женщины с 1985 года она проживала на территории Республики Казахстан с паспортом СССР, из-за чего не могла оформить документы для получения пенсии.
В результате принятых мер миграционной службой женщине оказана помощь в получении нового удостоверения личности гражданина Республики Казахстан.
В настоящее время оказывается помощь в оформлении пенсионных выплат.
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