Смогут ли казахстанцы с синим статусом сходить на рынок

tengrinews.kz
Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов пояснил: новые ограничения не распространяются на рынки, в будни их можно посещать и с синим статусом.
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«Рынки не относятся к торговым сетям площадью свыше 6000 кв метров, куда с 5 января в любые дни запрещен вход без зелёного статуса», – уточнил он.
Постановлением главного государственного санитарного врача Казахстана с 5 января 2022 года в будние и выходные дни с «синим» статусом в Ashyq нельзя будет зайти:
- в торгово-развлекательные центры;
- торговые дома;
- непродовольственные торговые сети;
- продовольственные торговые сети с торговой площадью больше 6000 квадратных метров;
- караоке.
Посещение таких объектов (в том числе сотрудниками) разрешается только при условии наличия безопасного («зелёного») статуса в системе Ashyq, передает informburo.kz. Его получают:
- вакцинированные;
- получившие отрицательный результат ПЦР-теста (семь суток с момента забора материала);
- лица, имеющие постоянные медицинские противопоказания;
- переболевшие в течение последних трёх месяцев).
Ограничения по режиму работы объектов не вводятся.
Принимаемые меры связаны с риском распространения более заразного штамма коронавируса «Омикрон». Официально о его циркуляции в Казахстане пока не сообщили, но власти Алматы предполагают, что новый штамм уже распространяется в городе.
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