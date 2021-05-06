Смогут ли школьники вернуться в школы с 1 сентября — ответ Минздрава РК

В Минздраве РК прокомментировали вопрос возможного возвращения детей в школы к новому учебному году, сообщает Казинформ.
«Действительно, это такой животрепещущий вопрос, который задают очень часто. Каждый раз от четверти к четверти мы ожидали, что будем послаблять обучение детей в офлайн-формате. Но к сожалению, эпидемиологическая ситуация складывалась так, что мы этого себе позволить не могли. Сегодня у нас появилось достаточно мощное оружие – вакцина. Поэтому, если до нового учебного года сможем обеспечить коллективный иммунитет или хотя бы привьем значительное количество населения, это позволит нам защитить детей», — считает председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова в ходе брифинга СЦК.
«К сожалению, дети сегодня не подлежат вакцинации, и очень важно, чтобы они в семьях не заражались, не заражались в коллективах. Поэтому еще раз призываю: давайте будем вакцинироваться. Это позволит нам вернуть детей 1 сентября за парты. Студентов в вузы, колледжи и так далее», — отметила А. Есмагамбетова.
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