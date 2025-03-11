Как сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, больше 70 тысяч казахстанцев открыли счета для детей по программе «Келешек».

«Закон принят, подписан. Начинают открывать счета, слишком активно пошло. Свыше 70 тысяч счетов по программе «Келешек» уже открыты нашими родителями. Мы даже немножко боимся, что стартовый капитал нам надо уже рассчитывать. Все крупные национальные университеты подключились к этой инициативе. В частности ЕНУ, КазНУ имени аль-Фараби, Сатпаев университет, несколько частных университетов, Нархоз и другие подключились, которые, теперь, чтобы мотивировать родителей, будут давать скидки детям, которые пришли с накоплениями от фонда «Келешек». Самую большую скидку предоставил Сатпаев университет, который готов предоставлять скидку до 50%, если пришёл ребенок по накоплениям «Келешек». Ещё раз повторюсь — стартовый капитал при достижении 5 лет. Если ребёнок получил грант при поступлении, эти деньги можно передать братишкам, сестрёнкам, если большая семья, либо на получение жилья эти деньги направить, либо, как депозит накопленный снять и использовать на свои нужды», — сообщил министр.

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