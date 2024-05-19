Смогут учиться бесплатно. В колледжах РК увеличен государственный заказ

В новом учебном году объем государственного образовательного заказа в организациях технического и профессионального образования увеличится на 60 тысяч мест. Таким образом, число обучающихся принятых по госзаказу достигнет 145 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК.

«По поручению Главы государства государственный образовательный заказ по обеспечению бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям за счет республиканского бюджета увеличен на 60 тыс. мест. К 2025 году 100% молодежи будут обеспечены бесплатным ТиПО по востребованным специальностям», – сказал директор Департамента технического и профессионального образования Асет Муханбетов.

Государственный образовательный заказ увеличится по техническим специальностям: геология, машиностроение, энергетика, IT, металлургия, транспорт и др. На сегодня охват госзаказом в ТиПО достиг 80%.

Отметим, ежегодно по заявкам предприятий принимается 10 тысяч абитуриентов. Предприятия-заказчики будут брать на себя обязательства по организации практики и дальнейшему трудоустройству выпускников.

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