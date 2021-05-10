«Сможешь повторить?». Любящим наклейки автомобилистам напомнили об истинной цене победы

Кадр из видео
Некоторые автомобилисты по-особенному отмечают День Победы, клея на свои авто наклейки «Можем повторить», «На Берлин» и «Спасибо деду за Победу», передает Azattyq Rýhy.
Российский телеканал 360° решил напомнить им о цене победы путем эксперимента с инсценировкой боевых действий.
Происходящее было снято на парковке супермаркета. На кадрах видно, как водители оказывались в эпицентре сражения «советских» и «немецких» солдат.
Стоит отметить, что постановка выглядела крайне реалистично, что заметно по шокированным и напуганным водителям.
По окончанию этого действа один из обескураженных водителей с явным чувством стыдливости оторвал наклейку «Можем повторить» с заднего стекла своего авто.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области