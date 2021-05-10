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«Сможешь повторить?». Любящим наклейки автомобилистам напомнили об истинной цене победы

Кадр из видео

Некоторые автомобилисты по-особенному отмечают День Победы, клея на свои авто наклейки «Можем повторить», «На Берлин» и «Спасибо деду за Победу», передает Azattyq Rýhy.

Российский телеканал 360° решил напомнить им о цене победы путем эксперимента с инсценировкой боевых действий.

Происходящее было снято на парковке супермаркета. На кадрах видно, как водители оказывались в эпицентре сражения «советских» и «немецких» солдат.

Стоит отметить, что постановка выглядела крайне реалистично, что заметно по шокированным и напуганным водителям.

По окончанию этого действа один из обескураженных водителей с явным чувством стыдливости оторвал наклейку «Можем повторить» с заднего стекла своего авто.

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