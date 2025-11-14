Мажилис Казахстана в первом чтении одобрил проект Цифрового кодекса — системного документа, призванного регулировать отношения в цифровой среде: технологии, инфраструктуру, данные и ресурсы, обеспечивающие обмен информацией и взаимодействие.

По словам депутата Екатерины Смышляевой, проект вводит понятие «национального цифрового объекта». Совокупность таких объектов станет основой цифрового суверенитета страны:

«Базы данных с нашей информацией — биометрия, база физических лиц, школьные базы — всегда будут в собственности государства и защищаться государством. Это критично для киберзащиты и безопасности в целом», — подчеркнула она.

Среди ключевых новаций:

Предэксплуатационный аудит информационных систем: любые государственные ИС и системы, содержащие персональные данные, пройдут углублённую проверку безопасности перед запуском.

Строгие процедуры идентификации и аутентификации для юридически значимых действий:

«Сегодня мошенники пользуются тем, что подтверждение операции по SMS не гарантирует, что подтверждает её именно владелец. Кодекс чётко определяет, как система должна удостовериться в личности пользователя», — отметила Смышляева.

Усиление механизмов безопасности электронной цифровой подписи (ЭЦП) и регламентация её применения.

Гарантия альтернативы цифровым сервисам:

«Мы не должны ограничивать право граждан на получение услуг в физическом формате — по возрасту, компетенциям или убеждениям. Базовые услуги должны быть доступны независимо от цифровой идентификации», — добавила депутат.

Как отметила Смышляева, при общем курсе на цифровизацию переход должен быть максимально безопасным; обсуждаемый кодекс нацелен на создание единых правил защиты данных, инфраструктуры и пользователей. Документ направлен на дальнейшее рассмотрение и доработку ко второму чтению.

