SMS о повторном начислении 42 500 тенге озадачили казахстанцев. О подобных сообщениях написали пользователи Сети. В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (МЦРИАП) прокомментировали ситуацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Публикации о начислении 42 500 казахстанцы выложили в Facebook-группе Астана — Что? Где? Когда?.
«Мне тоже пришло. Так это что, с опозданием через полгода или до июля ждать? Я вообще никакие 42 500 не получала. Что за развод, непонятно», — написала Жанель Ки.
«Тоже пришло, только непонятно зачем, ведь ЧП закончилось», — ответила Бибигуль Болат Кызы.
«Коллеге на работе тоже пришло», — добавил Казыбек Барманбеков.
В Министерстве цифрового развития пояснили, что случилась техническая ошибка.
«Ночью проводились стандартные работы по обновлению систем, которые спровоцировали отправку старого сообщения о назначении выплат. Сообщение было отправлено 400 000 абонентов операторов связи. Данная ситуация нетипичная и стала следствием человеческого фактора. Приносим извинения за беспокойство и благодарим за понимание», — сообщила руководитель управления по связям с общественностью АО «Национальные информационные технологии» Анар Магзумова.
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