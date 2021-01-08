SMS о повторном начислении 42 500 тенге озадачили казахстанцев. О подобных сообщениях написали пользователи Сети. В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (МЦРИАП) прокомментировали ситуацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Публикации о начислении 42 500 казахстанцы выложили в Facebook-группе Астана — Что? Где? Когда?.

В комментариях пользователи подтвердили слова автора.

«Мне тоже пришло. Так это что, с опозданием через полгода или до июля ждать? Я вообще никакие 42 500 не получала. Что за развод, непонятно», — написала Жанель Ки.

«Тоже пришло, только непонятно зачем, ведь ЧП закончилось», — ответила Бибигуль Болат Кызы.

«Коллеге на работе тоже пришло», — добавил Казыбек Барманбеков.

В Министерстве цифрового развития пояснили, что случилась техническая ошибка.

«Ночью проводились стандартные работы по обновлению систем, которые спровоцировали отправку старого сообщения о назначении выплат. Сообщение было отправлено 400 000 абонентов операторов связи. Данная ситуация нетипичная и стала следствием человеческого фактора. Приносим извинения за беспокойство и благодарим за понимание», — сообщила руководитель управления по связям с общественностью АО «Национальные информационные технологии» Анар Магзумова.

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