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SMS от 1414. Казахстанцев предупредили в eGov

Фотография для новости SMS от 1414. Казахстанцев предупредили в eGov

pixabay.com

В eGov просят казахстанцев не передавать сообщения с кодами, присланные с номера 1414, третьим лицам, чтобы не стать жертвой мошенников. просят казахстанцев. 

Злоумышленники могут воспользоваться кодом из сообщения и получить доступ к вашим цифровым данным, что влечет за собой угрозу стать добычей мошенников.
Фото взято из instagram.com/egov.kz

⠀Следует также помнить, передав третьим лицам свой ЭЦП вы практически передаете им возможность юридической подписи, и ответственность за последствия будете нести вы.

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ЗАЩИТИТЬ СВОИ ДАННЫЕ?

• не сообщайте sms-код от 1414 третьим лицам;
• ни в коем случае не передавайте ключи ЭЦП третьим лицам;
• если сотрудники имеют ключи ЭЦП в организации, то вам необходимо отслеживать отзыв ЭЦП после их увольнения;
• сотрудникам, ответственным за подписание официальных бумаг, необходимо выдавать отдельные ключи ЭЦП;
• при утере флешки с ключами ЭЦП, необходимо не только выпустить новые ключи, но и отозвать утерянные ключи ЭЦП;
• при получении ключей ЭЦП в ЦОН обязательно смените пароль к ним;
• не принимайте платную помощь в получении ключей ЭЦП от незнакомых лиц.

Согласно пункту 2 статьи 10 Закона РК об ЭЦП закрытые ключи ЭЦП не могут быть переданы другим лицам. Согласно пункту 5 статьи 640 Кодекса, незаконная передача закрытого ключа ЭЦП другим лицам грозит штрафом для физических лиц в размере 10 МРП, а для юридических лиц — 15 МРП.

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