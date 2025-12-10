Заместитель министра обороны РК Каныш Абубакиров 10 декабря 2025 года разъяснил, кого ведомство относит к злостным нарушителям призывных требований и в каких случаях возможен принудительный привод, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, силой никого в военкомат не приводят: теперь каждому призывнику направляется СМС-уведомление, порядок использования таких повесток закреплён законодательно.
«Мы внедрили СМС-повестки, при получении которых каждый призывник обязан явиться в местный департамент по делам обороны и пройти медицинскую комиссию. Те, кто злостно уклоняется, кто отказывается исполнять свой гражданский долг… У нас каждый гражданин обязан защищать свою Родину. Поэтому тех, кто является злостным нарушителем, мы передаём в Министерство внутренних дел, и уже они осуществляют привод. Мы строим государство, где главной ценностью являются закон и порядок. Он законно получил уведомление — он должен его выполнить», — подчеркнул Абубакиров.
Кто такой «злостный нарушитель»
По словам замминистра, злостным нарушителем считается гражданин, который получил СМС-уведомление, но не явился в установленные сроки — в течение 10 дней.
Кроме того, к этой категории относятся те, кто игнорирует одно или несколько последовательно направленных уведомлений о явке в департамент по делам обороны.
«Злостными нарушителями признают тех, кто не явился после одного или нескольких уведомлений, несмотря на установленные сроки явки», — отметил он.
До половины призывников могут уклоняться
Каныш Абубакиров сообщил, что в рамках текущей призывной кампании планируется набор 20 тысяч солдат. При этом, по его данным, порядка 5–10 тысяч случаев относятся к уклонению от призыва.
«Среди них есть граждане, которые получили уведомление один, два или три раза и продолжают не являться», — сказал он в кулуарах Мажилиса.
Работа по улучшению ситуации в армии продолжается
Ранее заместитель министра обороны информировал о проводимой работе по улучшению ситуации в армии, в том числе по повышению прозрачности призывной кампании и усилению контроля за соблюдением гражданами своих обязанностей по воинскому учёту и призыву.
