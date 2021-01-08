Сначала агитационного периода партией «Nur Otan» проведено свыше 3 тыс. мероприятий

ИНФОРМАЦИЯ О завершении предвыборной агитации

(с 10 декабря по 8 января 2021г)

Қайырлы күн!

Еліміздегі сайлауалды үгіт-насихат жұмыстарының аяқталуына санаулы сағаттар қалды. Ал ертең елімізде тыныштық күні. Қазақстанның сайлау туралы Конституциялық заңы бойынша сайлауға бір күн қалғанда және дауыс беру күнінде ешқандай насихат жүргізілмеуі керек. Сайлауалды штабтар мен сенімді өкілдер ешқандай шара өткізе алмайды. Яғни үміткерлер бүгін насихат жұмыстарын қорытындылайды. Атқарылған жұмыс нәтижесін 10 қаңтар сайлау күнінде көретін боламыз. Дегенмен партиямыз атынан үгіт-насихат жүргізген әрбір үміткер кездесулер мен іс-шараларға бар жауапкершіліктері мен ынтасымен қатысқандығы сөзсіз.

Сегодня мы подводим итоги агитационной работы электоральной кампании Костанайского областного филиала Партии «Nur Otan». С 10 декабря, кандидаты в депутаты Мажилис Парламента РК и маслихатов всех уровней провели агитационные встречи с избирателями, обсудили с населением основные приоритеты Предвыборной программы Партии «Nur Otan» до 2025 года.

Агитационная работа была основана на Предвыборной программе Партии до 2025 года – «Путь перемен: достойную жизнь каждому!» («Өзгерістер жолы: Әр азаматқа лайықты өмір!»). Это конкретный, стратоориентированный план работы Партии на ближайшие 5 лет.

Стоит отметить, что в этом году только у Партии «Nur Otan» Предвыборная программа представлена на региональном и территориальном уровнях. Предвыборная программа Партии по Костанайской области активно обсуждалась среди населения еще в период партийных праймериз.

Сначала агитации проведено свыше 3 416 мероприятий, из них 338 на республиканском уровне, 3 078 – на территориальном уровне с общим охватом 316 630 человека. 979 мероприятий прошли в формате онлайн, охват составил 138 508 человек.

В период проведения избирательной кампании в общественных приемных предвыборных штабов партии по Костанайской области проведено 1040 приемов граждан, в том числе 577 приемов кандидатами и 463 приема доверенными лицами партии.

В рамках агитационной работы поступило 3987 обращений, в том числе 939 наказов и предложений избирателей.

В связи с угрозой распространения пандемии коронавируса многие мероприятия проводились в формате онлайн, но также были организованы и живые встречи с населением.

С начала агитации в республиканских и местных СМИ областным штабом размещено 2 599 материалов (печатные СМИ – 365 статьи, интернет – ресурсы – 388 материала, телеканалы — 142 специальных репортажей, социальные сети — 1704 публикации).

В социальных сетях опубликовано 1974 постов экспертов и блогеров, охват аудиовизуальными и текстовыми агитационными материалами в среднем 5000 тысяч пользователей в день.

В агитационной работе впервые использованы такие форматы как канвассинг (встреча с известной личностью – представителем конкретной страты с целью формирования у последователей положительного отношения к партии), экспромт-встречи (неформальные встречи для живого общения), прямые эфиры «Задай вопрос кандидату» и встречи в онлайн формате.

Агитационные материалы широко тиражировались и в социальных сетях. Например, ежедневно, на официальных аккаунтах партии «Nur Otan» велся отчет о проводимых встречах кандидатов в депутаты с населением области, транслировались видеообращения кандидатов с призывом участвовать в выборах. 795 активистов распространяли агитационные материалы среди населения. Всего в Костанайской области по итогам 3 агитационных волн распространено 324 855 агитационных материалов (брошюры, плакаты, наклейки, листовки и т.д.).

10 января наступит заключительный этап предвыборной кампании. Оценка всей проделанной работы напрямую отразится на результатах выборов.

Призываю всех избирателей проголосовать за «Nur Otan» на предстоящих выборах. Уверен, что казахстанцы отдадут свой голос за мир, стабильность, благополучие и успешное будущее!

Сделайте выбор в пользу сильного государства и общества равных возможностей!

Руководитель Костанайского областного

предвыборного штаба партии «Nur Otan» Кузенбаев Э.К.

Оплачено из средств Избирательного фонда Костанайской области партии «Nur Otan»

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.