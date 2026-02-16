В ближайшие трое суток через территорию Казахстана будет проходить циклон, смещающийся с районов Уральских гор. Синоптики предупреждают о выпадении осадков, гололёдных явлениях, усилении ветра и метелях в ряде регионов страны.
По прогнозам, неблагоприятные погодные условия сохранятся до 18 февраля. Затем в тыл уходящему циклону начнёт распространяться антициклон из районов Хельсинки. Это приведёт к постепенному прекращению осадков на севере республики и заметному понижению температуры воздуха.
Так, в северных областях в ночные часы столбики термометров опустятся до 18–23 градусов мороза.
В то же время на юге страны погодная картина будет иной. Под влиянием нового циклона, смещающегося с районов Чёрного моря, в южных регионах днём ожидается потепление до 15–20 градусов тепла.
Метеорологи рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок и быть осторожными на дорогах из-за возможного гололёда и ухудшения видимости.
