Сначала осадки, а затем сильный мороз. Прогноз погоды на 4-6 января

С 4 января, серия ныряющих циклонов с большими запасами тепла и влаги, будут оказывать влияние на погоду большей части республики, вызывая на своем пути осадки, преимущественно снег, усиление ветра с низовой метелью, а также повышение температуры воздуха.

Однако в тыл циклону смещается Холодный Западный антициклон, который вызовет прекращение осадков и значительное понижение температуры воздуха сначала на западе, а затем, смещаясь в восточном направлении, и на остальной территории страны.

На северо-западе, севере, центре страны столбики термометров ночью опустятся до 20-25, местами 30 мороза.

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