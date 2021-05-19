Сначала заморозки, потом жара. Прогноз погоды на 20-22 мая

20 мая, с вторжением холодных воздушных масс из районов Карского моря, ожидается кратковременное понижение температур воздуха на большей части республики, за исключением западных и южных регионов, передает alau.kz со ссылкой на Казгидромет.

В ночные часы в северных, северо-западных, центральных, восточных, юго-восточных регионах местами ожидаются заморозки до 2 градусов.

Но уже днем 21 мая, с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана, ожидается повышение температур: в северных, северо-западных, центральных районах до 25-33 тепла, на юге – до 35 тепла.

С прохождением атмосферных фронтальных систем, местами пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града, 20-21 мая на востоке и юго-востоке страны местами ожидается сильный дождь. В ночные и утренние часы в отдельных областях по республике ожидается туман.

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